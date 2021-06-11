Тренер сборной Бельгии оценил готовность к стартовому матчу Евро-2020 с Россией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал сложным предстоящий матч первого тура группового этапа Евро-2020 против национальной сборной России.

По словам Мартинеса, первый матч всегда является сложным, поскольку нужно адаптироваться к турниру и преодолеть психологические проблемы.

«Мы отлично знаем сборную России, она нас тоже. Мы будем играть перед тысячами российских болельщиков», — сказал Мартинес на пресс-конференции. Его слова привел RT.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня в Риме. Турнир в 22:00 открыла встреча Италии и Турции. Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса проходит на год позже. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля.