Тренер сборной Австрии назвал игру с Россией лучшей на МЧМ

По данным RT, Бадер назвал этот матч одним из лучших, несмотря на поражение. Также он отметил прогресс в сравнении с предыдущей игрой с Швецией.

«У нас были голевые моменты, хоть и не на протяжении всего матча. Но во втором периоде мы играли здорово», — рассказал он.

Россия победила Австрию со счетом 7:1.