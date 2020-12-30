Тренер сборной Австрии назвал игру с Россией лучшей на МЧМ
Главный тренер молодежной сборной Австрии Роже Бадер прокомментировал матч с Россией, в котором австрийцы проиграли на молодежном чемпионате мира 2021. Об этом сообщило издание Sport24.
По данным RT, Бадер назвал этот матч одним из лучших, несмотря на поражение. Также он отметил прогресс в сравнении с предыдущей игрой с Швецией.
«У нас были голевые моменты, хоть и не на протяжении всего матча. Но во втором периоде мы играли здорово», — рассказал он.
Россия победила Австрию со счетом 7:1.