Тренер «Рубина» Слуцкий заявил о готовности покинуть свою должность

Тренер футбольного клуба «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что может уйти с должности из-за конфликта с арбитром Виталием Мешковым. Об этом сообщило издание «Спорт Экспресс».

По данным сайта «Свободная пресса», тренер раскритиковал Мешкова и обвинил его в предвзятом отношении. Также он добавил, что если за эти слова об арбитре его дисквалифицируют, то он уйдет из «Рубина».

«Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком, почему я должен молчать?» — заявил он.