Спорт 30 апреля 2023, 01:19 Тренер «Ростова» рассказал о претензиях к судьям после матча со «Спартаком» Тренер «Ростова» Карпин поговорил с судьями после «ничьей» со «Спартаком» в матче РПЛ РИА «Новости»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о претензиях к судьям после «ничьей» в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Он заявил, что считает неправильным решение главного судьи Кирилла Левникова, сообщил «Чемпионат.com».

Самой игрой своих подопечных Карпин остался доволен. Он сказал, что гордится спортсменами, несмотря на результат. Но при этом к судейству у него остались вопросы.

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«О чем говорил с судьями после игры? Про футбол. Главная претензия: человек идет на мяч, его сбивают, судья молчит, а на наши ворота идет атака. Вы должны об этом говорить, не я! Вам ничего за это не будет», — рассказал Карпин.

Главный судья встречи Кирилл Левников после окончания встречи показал тренеру «Ростова» красную карточку.

«Ростов», набравший 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» с 49 очками идет следом.

Ранее главный тренер «Ростова» невольно оказался в центре скандала после совместного фото с эстонскими футболистами. Бывший игрок эстонской сборной Андрей Стефанов ранее опубликовал в соцсетях фотографию в ресторане, где присутствовал Карпин. На снимке были капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник Сергей Зенев и помощник тренера Андрес Опер и другие футболисты.