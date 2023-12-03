Спорт 03 декабря 2023, 15:25 Тренер «Ростова» не увидел смысла в проведении матча с ЦСКА из-за снега Тренер Карпин назвал бессмысленным матч «Ростова» и ЦСКА из-за снега РИА «Новости»

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Матч 17-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» проводить бессмысленно, потому что соревнования превратятся в игру «бей-беги». В условиях сильного снегопада футболисты не смогут себя проявить. Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Он пожаловался на плохую погоду и не увидел смысла проводить матч в таких условиях.

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«Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей‑беги, окружай ворота», — указал тренер.

Встреча ЦСКА и «Ростова» стартовала на ВЭБ Арене» в Москве. Матч начался в 14:00 по московскому времени.

Ранее Карпин сообщил, что его расстроила ситуация с футболистами «Зенита». По его словам, команда может дать сборной России только двух игроков: 26-летнего полузащитника Андрея Мостового и 28-летнего нападающего Ивана Сергеева.