Тренер «Ростова» Карпин поделился мнением о победе над казанским «Рубином»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал последний матч команды с казанским «Рубином» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт клуба.

«Желание удержать счет сыграло злую шутку, слишком нервной концовка получилась. Не очень доволен. Ребята молодые, некоторые вещи делают больше на эмоциях, чем на опыте», — сказал наставник.

В матче отличился форвард «Ростова» Дмитрий Полоз, открыв счет в игре. В казанском клубе отставание удалось сократить Хвиче Кварацхелии. Однако подопечные Карпина вырвали победу благодаря автоголу защитника «Рубина» Силвие Бегича.

После победы «Ростов» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Казанский клуб остался на десятой строчке.