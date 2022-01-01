Тренер российской молодежной сборной по хоккею опроверг информацию о курении в самолете

Главный тренер российской молодежной сборной Сергей Зубов прокомментировал скандал со снятием с рейса национальной команды в аэропорту Калгари. Он опроверг версию о курении во время посадки на самолет в Канаде, сообщил «Матч ТВ».

«Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад», — заявил Зубов.

Тренер сказал, что комментировать тут нечего, «все живы-здоровы». По его мнению, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло.

По словам Сергея Зубова, причиной стало то, что игроки неправильно носили маски. «После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса, — сказал Зубов.

Ранее хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с рейса в Канаде. По словам журналистки шведской телекомпании SВТ Мари Леманн, которая летела тем же рейсом из Калгари во Франкфурт, причиной стало нетрезвое состояние, курение и отказ надевать маски некоторых из них.

Федерация хоккея России сообщила, что держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой, а также намерена выяснить обстоятельства, связанные со снятием российских хоккеистов с рейса.