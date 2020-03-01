Тренер российского бойца UFC признал ошибку судей

«На самом деле, я считаю, что остановка была преждевременной. Нужно было дать еще подраться. Если бы с моим учеником произошла такая ситуация, я бы тоже возмущался. Но после боя все в порядке, ребята пожали руки», — сказал Магомедов. Его слова привело издание Sports.ru.

Боец UFC Ион Куцелаба тоже считает, что бой остановили рано. Он еще мог показать хорошую драку, но судья Кевин Макдональд решил иначе.

«Сегодня ночью мне было отказано в возможности показать свои работу фанатам. Работа рефери — очень тяжелая работа, и сегодня вечером эта ошибка унесла месяцы тяжелого труда в зале и возможного дохода для моей семьи, — заявил молдавский боец.

По его словам, комиссия, скорее всего, отменит это решение. Несправедливость нужно исправить. По мнению бойца, в итоге ведь никто не выиграл: фанаты не смогли увидеть бой, победа Анкалаева все равно будет оспорена, к тому же произошла одна из худших в истории UFC остановок боя.