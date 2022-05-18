Тренер Родионенко высказалась о дисквалификация гимнаста Куляка

Старший тренер сборных команд России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко обсудила с сайтом телеканала «Звезда» дисквалификацию российского спортсмена Ивана Куляка за букву Z на форме.

«К сожалению, не все получается так, как мы бы хотели», — заметила Родионенко.

По словам тренера, ситуация, которая складывается сейчас, не в их пользу. Она отметила, что необходимо продолжать работать, несмотря на печальную для наставников новость.