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    18 мая 2022, 14:30

    Тренер Родионенко высказалась о дисквалификация гимнаста Куляка

    Артур Блянихов

    Старший тренер сборных команд России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко обсудила с сайтом телеканала «Звезда» дисквалификацию российского спортсмена Ивана Куляка за букву Z на форме.

    «К сожалению, не все получается так, как мы бы хотели», — заметила Родионенко.

    По словам тренера, ситуация, которая складывается сейчас, не в их пользу. Она отметила, что необходимо продолжать работать, несмотря на печальную для наставников новость.