Тренер рассказал, сколько времени нужно новичку на подготовку к марафону

Уточняется, что Московский марафон пройдет 20 сентября. Каждый год в нем участвуют тысячи человек. Полная дистанция составляет 42,2 километра. Новички могут ограничиться маршрутом в 10 километров.

Гончаров предупредил, что даже сокращенная дистанция требует серьезной подготовки. Человеку нужно тренироваться несколько месяцев. Для подготовки к забегу на полную дистанцию потребуется примерно год.

«В среднем, по статистике, здоровый человек может подготовиться за год. Нужна поэтапная подготовка. Если человек просто сидит на диване, у него есть лишних килограммов сорок, то первое для него — это как-то пробежать пять километров, и лучше это сделать в течение получаса. На подготовку к этому уходит около двух месяцев», — пояснил специалист.

На следующем этапе нужно готовиться к 10-километровому забегу. По словам эксперта, тот, кто готовится к марафону, должен преодолевать такое расстояние каждый день в течение года. Гончаров подчеркнул, что непривыкший к таким нагрузкам человек может получить перелом берцовой кости или упасть в обморок от гипогликемии.