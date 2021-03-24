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    24 марта 2021, 14:00

    Тренер рассказал о тренировках монголов по биатлону

    Дарья Морозова

    Главный тренер сборной Монголии по биатлону Александр Попов рассказал, как тренирует своих подопечных. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Он рассказал, что монголы очень терпеливые и воспитанные. Они живут во время спортивных сборов в походных условиях и отлично с этим справляются.

    «Все жили вместе в одних апартаментах, и за все время внутри команды не было ни одного конфликта. Они очень дружные ребята, помогают друг другу во всем и не пускают слезы из-за того, что хотят домой», — рассказал Попов.

    Он добавил, что спортсмены уже принимали участие в юношеской Олимпиаде и показали первые результаты.