Тренер рассказал, как сохранить мотивацию к спорту во время самоизоляции

Самое главное понимать, что любительский спорт — это про любовь к себе и своему телу, считает эксперт. Поэтому мы сами — главная мотивация. Для ее сохранения тренер рекомендует вести спортивный дневник. В нем можно фиксировать свои достижения, тренировки и описывать самочувствие.

«Так можно наглядно увидеть прогресс, следить за объемом и получать дополнительную мотивацию для будущих тренировок», — пояснил Кондрашев.

Дома рекомендуется делать упор на ОФП. Тогда, при выходе из самоизоляции, вы будете в хорошей физической подготовке и сможете готовиться к марафону или какому-то другому забегу.