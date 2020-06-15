Тренер рассказал, как правильно возвращаться к занятиям спортом после самоизоляции

Специалист отметил, что спустя три месяца режима самоизоляции, введенного из-за коронавирусной инфекции, потеря производительности тела могла составить около 30%. Чтобы не было серьезных потерь, важно помнить одно простое правило, считает Гончаров.

«Когда люди возвращаются к тренировкам через три месяца, первую тренировку они должны провести с нагрузкой 50% от того, что было. Первая тренировка — 50%, вторая — 70%, третья — 80%, а дальше, как пойдет», — поделился эксперт.

По словам фитнес-тренера, темпы восстановления у всех разные, поэтому нужно слушать себя и свое тело. Также важный фактор, который способствует возвращению к тренировкам — то, как вы проводили самоизоляцию.

«Три месяца поддерживать себя как-то в форме дома и соблюдать диету — это одно. Другое дело — это по 20 часов в день лежать на кровати, поедать кондитерские и пить алкогольные изделия. В зависимости от того, какой был отдых, такие и будут темпы восстановления. Общая рекомендация для всех всегда и везде — начинать придется с 50%», — заявил Гончаров.