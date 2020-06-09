    09 июня 2020, 20:37

    Тренер раскритиковала новые правила работы фитнес-клубов

    Дарья Морозова

    Тренер Ирина Пирогова считает нереалистичными новые правила работы фитнес-клубов, озвученные Роспотребнадзором. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По ее словам, «на групповых занятиях, когда человек занимается, это и так полтора метра, но это все равно контакт», «человек дышит, вирус передается воздушно-капельным путем».

    «В клуб ходила тысяча человек и как их теперь всех распределить? Это как-то странно. Как будет запись происходить?» — добавила Пирогова.