Тренер Радимов допустил разгром «Спартака» в Суперкубке

Тренер Владислав Радимов считает, что «Спартак» может проиграть с крупным счетом в матче Суперкубка России. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По данным ИА Nation News, в прошлом году команда потерпела поражение со счетом 1:7. Это может произойти снова, если спортсмены сделают ставку на атакующий футбол, уточнил тренер.

«Нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру „Спартака“, но тут или пан, или пропал», — заключил Радимов.