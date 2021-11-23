Тренер «ПСЖ» заявил о желании отказаться от контракта с клубом

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заявил, что может покинуть свой пост. Отказаться от работы он готов ради должности в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ESPN.

Свое решение Почеттино примет в том случае, если клуб вышлет ему официальное предложение.

«Манчестер Юнайтед» уже отправил в отставку Уле Гуннара Сульшера. На данный момент исполняющим обязанности тренера назначили ассистента Сульшера Майкла Кэррика. Сульшер занял пост главного тренера клуба в 2018 году.