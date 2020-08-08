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    08 августа 2020, 00:38

    Тренер «ПСЖ» Тухель правмировался на тренировке

    Арина Гудилова

    Главный тренер французской футбольной команды «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель получил травму на одной из тренировок. Врачи диагностировали перелом кости стопы, написала пресс-служба футбольного клуба в Twitter.
    Тренер «ПСЖ» Тухель правмировался на тренировке

    "В четверг Тухель растянул левую лодыжку и получил перелом пятой плюсневой кости во время тренировки, — говорится в сообщении.

    В конце июля «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в сезоне-2019/20. Футбольный клуб одержал победу над «Сент-Этьеном». Встреча закончилась со счетом 1:0.

    Новости SMI.FM