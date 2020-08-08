Тренер «ПСЖ» Тухель правмировался на тренировке

"В четверг Тухель растянул левую лодыжку и получил перелом пятой плюсневой кости во время тренировки, — говорится в сообщении.

В конце июля «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в сезоне-2019/20. Футбольный клуб одержал победу над «Сент-Этьеном». Встреча закончилась со счетом 1:0.