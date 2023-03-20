Спорт 20 марта 2023, 17:01 Тренер ПСЖ Кристоф Галтье заявил, что клуб не вступал в конфликт с Месси

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Кристоф Галтье опроверг слухи о конфликте с футболистом Лионелем Месси. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на телеканал RMC Sport.

Тренер подчеркнул также, что футболист не ругался ни с руководством клуба, ни со своими коллегами по команде.

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Слухи о том, что Месси вступил в конфликт с кем-то из коллектива пошли после того, как он досрочно завершил тренировку 18 марта. Однако Кристоф Галтье подчеркнул, что причина такого решения заключалась в том, что спортсмен столкнулся с болью в приводящей мышце.

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