Бывший тренер «Урала» и «Арсенала» Дмитрий Парфенов в разговоре с RT прокомментировал выбор состава сборной России по футболу на решающие матчи квалификации Чемпионата мира — 2022. По его мнению, тренер сборной Валерий Карпин сделал правильный выбор.

«Поверьте, он неслучайно вызвал именно этих людей. Значит, у него есть определенный план в голове на два ближайших поединка», — сказал Парфенов.

Отсутствие в списке вызванных футболистов Гамида Агаларова и Константина Тюкавина Парфенов объяснил тем, что у молодых форвардов недостаточно опыта, несмотря на хорошие результаты.

«Рискованно бросать в бой пацанов в таких важных матчах. Если у них все получится — будет здорово, а если нет, вы сами спросите у Карпина, зачем он доверился неопытным», — пояснил тренер.