Тренер прокомментировал поражение СКА в матче с «Динамо»
Тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Динамо» в рамках чемпионата КХЛ. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Уточняется, что это уже третье поражение команды. Матч закончился со счетом 2:0. Брагин сказал, что его игроки неплохо держались, но им следовало первыми забить несколько голов.
«Но пропустили гол, противник дождался, свою шайбу забросил», — рассказал он.
Также Брагин отметил, что не считает игру плохой, просто так сложились обстоятельства.