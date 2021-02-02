Тренер прокомментировал поражение СКА в матче с «Динамо»

Уточняется, что это уже третье поражение команды. Матч закончился со счетом 2:0. Брагин сказал, что его игроки неплохо держались, но им следовало первыми забить несколько голов.

«Но пропустили гол, противник дождался, свою шайбу забросил», — рассказал он.

Также Брагин отметил, что не считает игру плохой, просто так сложились обстоятельства.