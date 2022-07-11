Тренер Помазной объяснил, как занятия борьбой влияют на детей

Спортивный тренер, руководитель проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной рассказал, что из всех видов единоборств для детей больше всего подойдет именно борьба. Об этом он сообщил сайту РИАМО.

По словам специалиста, в борьбу включены гимнастические и акробатические элементы, что помогает развивать координацию.

«Если родители решили, что их ребенок целенаправленно должен заниматься единоборствами, то лучше начать с секции борьбы, потому что контактный вид единоборств подходит для занятий в более позднем возрасте. Надо помнить, что дети рано или поздно вырастают и начинают ездить на соревнования. Если вашему ребенку, например, пять лет, то в лучшем случае именно по контактному бою он должен начать выступать с 10 лет», — добавил Помазной.

В более позднем возрасте ребенка можно отдавать на греко-римскую борьбу, вольную борьбу, бокс или тхэквондо.

Спортсмены, которые выступают на турнирах по смешанным единоборствам, из любого вида спорта всего берут что-то лучшее, заключил Помазной.