Тренер по гандболу Андрей Евдокимов умер в Твери

По данным издания, Евдокимов работал тренером в спортивной школе олимпийского резерва в городе Протвино. Среди его воспитанников такие спортсмены, как Денис Щекин, Павел Комаров, Николай Овчинников, Андрей Жуков, Арсений Макаров.

Директор СШОР Василий Земский уточнил, что Евдокимов умер в Твери 28 сентября. Он отправился туда, чтобы принять участие в ветеранском матче по футболу.

«Весной 2019-го у него была операция по удалению тромба. Возможно, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб и закупорка сосудов», — предположил Земский.