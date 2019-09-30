Тренер по гандболу Андрей Евдокимов умер в Твери
На 44-м году ушел из жизни тренер по гандболу Андрей Евдокимов, который воспитал более 300 спортсменов высокого уровня. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на подмосковные СМИ.
По данным издания, Евдокимов работал тренером в спортивной школе олимпийского резерва в городе Протвино. Среди его воспитанников такие спортсмены, как Денис Щекин, Павел Комаров, Николай Овчинников, Андрей Жуков, Арсений Макаров.
Директор СШОР Василий Земский уточнил, что Евдокимов умер в Твери 28 сентября. Он отправился туда, чтобы принять участие в ветеранском матче по футболу.
«Весной 2019-го у него была операция по удалению тромба. Возможно, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб и закупорка сосудов», — предположил Земский.