Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова улетела в США

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала РИА «Новости», что находится в США. По словам источника агентства, ее визит не связан с профессиональной деятельностью.

«Вы знаете, я сейчас в Америке», — рассказала заслуженный тренер СССР. По информации издания, в последнее время Тарасова регулярно обследовалась и лечилась в Москве.

Визит в США носит частный характер, отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что это не связано ни с фигурным катанием, ни со здоровьем прославленного тренера.

В 2008 году Татьяну Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания. Она воспитала многих чемпионов мира и Европы, а также победителей Олимпийских игр. Среди них — Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и другие.

Правительство Литвы решило отобрать у фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса государственные награды за участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Татьяна Тарасова назвала это решение «бредом сумасшедшего».