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    26 января 2022, 20:09

    Тренер по фигурному катанию Тарасова прокомментировала возможную отмену зимней Олимпиады

    Дарья Морозова

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможной отмене зимних Олимпийских игра в Пекине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил RT.

    По ее словам, соревнования вряд ли отменят. Тренер считает, что пара положительных тестов не повлияют на проведение Олимпиады.

    «Однако в некоторых видах спорта соревнования могут превратиться в фарс, если из-за коронавируса не смогут выступить лидеры», — добавила Тарасова.