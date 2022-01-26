Тренер по фигурному катанию Тарасова прокомментировала возможную отмену зимней Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможной отмене зимних Олимпийских игра в Пекине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил RT.

По ее словам, соревнования вряд ли отменят. Тренер считает, что пара положительных тестов не повлияют на проведение Олимпиады.

«Однако в некоторых видах спорта соревнования могут превратиться в фарс, если из-за коронавируса не смогут выступить лидеры», — добавила Тарасова.