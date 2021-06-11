Тренер по бегу обозначил минимальную планку для ежедневной ходьбы

Ежедневная прогулка положительно сказывается на состоянии здоровья. Об этом рассказал тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин.

Каждый день следует проходить не менее пяти тысяч шагов, на что уйдет приблизительно 40 минут. Причем первую половину можно преодолеть утром, а вторую — вечером. Это минимальная нагрузка для сердца, суставов и позвоночника, снижения артериального давления, написало РИА «Новости».

При этом человек может спокойно увеличивать дистанцию, например, до 10 тысяч шагов, что равняется 7,6–7,8 километра. Ходьба поможет предотвратить риск развития сердечных заболеваний, отметило ИА Nation News.

Тренер напомнил, что сидячая работа — неестественный вид деятельности для человека. Поэтому ходьба — простой и доступный вид активности. Она позволяет потратить больше калорий, особенно, если идти быстрым шагом и по рельефу.

Также полезно заниматься скандинавской ходьбой, которая включает в работу мышцы рук и спины, уменьшает давление на суставы, так как при ходьбе вы опираетесь на палки.

«Однако, если вам не нравится долго ходить, в этом нет ничего плохого», — отметил Шувакин.

Можно выбрать любой другой вид активности: фитнес, плавание, езду на велосипеде.