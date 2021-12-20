Тренер Плющев рассказал о фаворитах хоккейного турнира на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с «Газетой.ru» высказался о фаворитах хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. По его мнению, россияне имеют хорошие шансы на победу.

«Все решает площадка, а также все что происходит на площадке. Можно много говорить о фаворитах турнира, но решаться все будет на льду. На сегодняшний день есть несколько команд, давным-давно известных, кто будет претендовать не просто на медали, а на победу. Наверное, мы будем в этой компании, в которой все постоянно между собой конкурируют», — сказал тренер.

Он добавил, что риск пятинедельного карантина в Китае в случае положительного теста на коронавирус вряд ли испугает желающих приехать на Олимпиаду, тем более что большая часть из них уже привились.

«У нас же как в песне поется: „Трус не играет в хоккей“», — заключил Плющев.