Тренер Плющев рассказал, какие трудности могут возникнуть у участников плей-офф КХЛ

Длительный перерыв перед матчами плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может сказаться на результатах игры и уровне подготовки спортсменов. Таким мнением поделился экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. Об этом сообщила «Газета.ru».

Регулярный чемпионат завершили раньше срока, так как ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась. По мнению тренера, такой перерыв может крайне негативно сказаться на подготовке команд.

«Такие длительные паузы, конечно, действуют и в целом на команды, и на отдельных игроков. Потому что когда ты в игровом режиме, это тебя более менее мотивирует на дальнейшие действия. А при такой длительной паузе сложно сконцентрироваться и собраться сразу же», — отметил эксперт.