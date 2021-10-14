Тренер Плющев прокомментировал приглашение Ковальчука менеджером в сборную

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможное включение форварда Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на пекинскую Олимпиаду 2022 года. По его словам, спортсмен не справится с этой должностью. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Если Ковальчук действительно войдет в тренерский штаб сборной, то я ничего не понимаю в хоккее», — заявил Плющев

По его словам, Ковальчук является успешным хоккеистом, однако у него вряд ли получится проявить себя в качестве тренера. Плющев отметил, что тренер не должен являлся ровней игрокам, передала «Политика сегодня».

«Кому Ковальчук будет подсказывать? Овечкину? Малкину? Они такие же гранды, как и он. Тренер — авторитет», — резюмировал специалист.