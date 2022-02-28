Тренер Плющев поделился ожиданиями от матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, чего ждет от грядущих матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, назвать фаворитов сейчас довольно сложно. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам специалиста, длительный перерыв мог значительно сказаться на уровне подготовки команд и игроков. Эксперт обратил внимание на тот факт, что «Спартак» автоматически прошел в полуфинал после того, как финская команда «Йокерит» снялась с соревнований. Он подчеркнул, что организаторы соревнований вполне могли найти клубу замену.

«Сейчас сложно что-либо комментировать. У Лиги была возможность адекватно заменить „Йокерит“ на другой российский клуб, и это бы выглядело как плей-офф. А сейчас без игры „Спартак“ уже прошел в следующий тур, болельщиков российских клубов, которые не допустили до плей-офф, лишили хоккея», — отметил специалист.