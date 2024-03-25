25 марта 2024, 19:42
Тренер Плющев назвал стабильность одним из главных преимуществ хоккеиста Кучерова
Хоккеист Никита Кучеров уже неоднократно доказывал свою стабильность, которая является его неоспоримым достоинством. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
По его словам, нельзя говорить о будущем клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который выступает Кучеров, основываясь лишь на его игре. Потому что хоккей — это всегда история про взаимодействие в команде.
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«О перспективах команды мне говорить сложнее, потому что хоккей — действительно командная игра, и не всегда все зависит от одного игрока, даже такого, как Кучеров», — сказал Владимир Плющев.
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