Спорт 25 марта 2024, 19:42 Тренер Плющев назвал стабильность одним из главных преимуществ хоккеиста Кучерова

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Хоккеист Никита Кучеров уже неоднократно доказывал свою стабильность, которая является его неоспоримым достоинством. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

По его словам, нельзя говорить о будущем клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который выступает Кучеров, основываясь лишь на его игре. Потому что хоккей — это всегда история про взаимодействие в команде.

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«О перспективах команды мне говорить сложнее, потому что хоккей — действительно командная игра, и не всегда все зависит от одного игрока, даже такого, как Кучеров», — сказал Владимир Плющев.

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