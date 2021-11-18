Тренер «Питтсбурга» рассказал, как Малкин восстанавливается после травмы
Тренер «Питтсбурга» Салливан заявил, что состояние Малкина во время реабилитации его обнадеживает
Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал, как проходит восстановление российского нападающего Евгения Малкина после травмы. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу НХЛ.
Тренер подчеркнул, что состояние спортсмена его обнадеживает. По его словам, весь процесс идет так, как должен идти.
«Его состояние в процессе реабилитации очень обнадеживает. Нам радостно говорить, что все идет по плану. На днях у меня была возможность увидеть Джино на льду, и мне понравилось, что он выглядел так уверенно и солидно после долгого отсутствия», — заявил Салливан.
Врачи подготовили для спортсмена специальное расписание занятий, с помощью которых спортсмен сможет быстрее вернуться в форму. При этом занятия на льду не являются основной частью восстановительного процесса.