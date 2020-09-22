Тренер оценил уход Радионовой из фигурного катания

«Мы все были очень рады ее победам, ее идеальному катанию. Потому что весь мир восхищался ею. И она является идеалом женского одиночного фигурного катания, которого сейчас не хватает», — заявила Водорезова.

Она выразила радость от того, что Радионова занимается постановкой юношеских программ в тренерском составе. По ее словам, фигуристка хорошо чувствует ребят и максимальна вовлечена в процесс.

Напомним, 21-летняя бронзовая чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию 22 сентября заявила о завершении своей карьеры.