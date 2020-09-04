Тренер Нурмагомедова допустил бой-реванш с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может снова встретиться на ринге со своим давним противником — ирландцем Конором Макгрегором. Тренер Хабиба Хавьер Мендес заявил, что все ждут этого поединка, поэтому UFC может его организовать.

«Если бы я был главой UFC, я бы не позволил отказаться от этого боя. <...> Ведь это была бы моя работа — заработать как можно больше денег», — приводит слова Мендеса Daily Express.

Тренер подчеркнул, что Хабиб — чемпион, а Конор жаждет реванша. Это отличные условия для того, чтобы провести поединок. Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Макгрегор не сможет встретиться с Нурмагомедовым в октагоне, так как он упустил свой шанс на реванш. Ирландцу предлагали драться с американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в легком весе, но он от боя отказался.

Нурмагомедов в октябре 2018 года победил Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Ирландец сдался в четвертом раунде после удушающего приема россиянина. Поединок омрачила массовая драка в октагоне и зрительном зале.