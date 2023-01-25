Спорт 25 января 2023, 16:06 Тренер Никита Скрипник рассказал, как сделать зимнюю пробежку безопасной freepik

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Зимняя пробежка — это стресс для организма, потому что ему необходимо быть приспособленным к низким температурам. Об этом Lenta.ru рассказал тренер и спортивный физиолог Никита Скрипник.

По его словам, крайне важно начать с адекватных нагрузок. Так как организму нужно время на перестройку и адаптацию к суровым условиям зимы. И наращивать темп нужно плавно и постепенно.

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«Морозный климат не является естественной средой для человека. Необходимо время на адаптацию к сниженной температуре — как с точки зрения терморегуляции, так и для эффективности легочного газообмена», — объяснил Никита Скрипник.

Он подчеркнул, что зимой бегать сложнее, поэтому не стоит расстраиваться из-за ухудшения результатов. Кроме того, не последнюю роль играет безопасность. Нагрузка на опорно-двигательный аппарат увеличивается, к тому же есть риск упасть на скользкой дорожке.

Последнее, на чем заострил внимание Никита Скрипник, это начало тренировок. Если человек новичок, то лучше отложить первые попытки до весны. Тренер добавил, что даже опытным спортсменам не стоит пренебрегать разминкой перед началом пробежки.