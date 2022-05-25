Тренер Никита Калинин рассказал, как сделать утренние занятия спортом привычкой

Чтобы ввести утренние занятия спортом привычкой, нужно начинать с малого, также полезно будет найти себе компанию. Об этом для сайта РИАМО рассказал учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Никита Калинин.

«Если утренние занятия спортом тяжело сделать привычкой, то было бы здорово, чтобы вы нашли себе компанию. Это будет немножко вас обязывать выходить по утрам, служить неким инструментом дополнительной мотивации», — посоветовал он.

Не нужно загонять себя, начинать можно с 15-минутной пробежки, зарядки или даже просто спортивной ходьбы. Спустя неделю занятий можно попробовать вставать еще на 10 минут раньше, чтобы продлить утреннюю тренировку.

«Здесь не стоит забывать, что цель — привести организм в тонус и немножко растянуть мышцы. Не стоит слишком увлекаться. Если вы можете подтянуться 15 раз, то сделайте подход по 10-12 раз с хорошим отдыхом. Тренировка должна быть без тяжелой нагрузки, чтобы она не нарушала ваш размеренный ход жизни», — сказал Калинин.