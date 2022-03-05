Тренер Непомнящий рассказал, как футбольные санкции отразятся на России

Массовый исход из России легионеров позволит российским спортсменах улучшить свои навыки. Также освободившиеся средства можно вкладывать в развитие молодых футболистов. Таким мнением поделился известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Зарубежные спортсмены и тренеры приняли решение отказаться от российских контрактов в связи с ситуацией на Украине. При этом Российская премьер-лига (РПЛ) завершится раньше на месяц -- в конце апреля.

«У наших команд, которые ориентируются на участие в Еврокубках, возникает ситуация, когда им нужно тратить большие деньги на приглашение иностранцев. Если эти легионеры уходят, финансовые ресурсы сохраняются», — заметил тренер.