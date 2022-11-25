Спорт 25 ноября 2022, 15:11 Тренер Непомнящий заявил, что сборной Аргентине на ЧМ-2022 не хватает характера

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Тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что поражение сборной Аргентине в матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира — 2022 является закономерностью. Об этом сообщила НСН.

«Теперь им отступать некуда, нужно будет биться, и меня это смущает: готова Аргентина сражаться или нет? Мне кажется, характера в этой команде недостает», — отметил тренер.

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Он пояснил, что сборная Саудовской Аравии была ведущей стороной на протяжении всего матча.

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При этом проигрыш сборной Германии в игре против японцев — скорее случайность, считает Непомнящий. Немецкие футболисты отыграли часть матча со значительным преимуществом, но потом за короткий промежуток времени пропустили два гола.

«Такое случается, потеряли концентрацию — и все, а футбол наказывает строго», — заключил тренер.