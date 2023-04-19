Спорт 19 апреля 2023, 21:41 Тренер Непомнящий высказался о возможной реформе РПЛ Тренер Непомнящий предложил реформировать РПЛ, введя стадию плей-офф

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Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий прокомментировал новость о возможной реформе РПЛ. Он предложил свой вариант нововведений, сообщил RT.

По словам специалиста, среди изменений он хотел бы видеть введение раунда плей-офф. Однако, по его словам, может возникнуть разделение на бедные и богатые команды. Кроме того, есть вероятность возникновения проблем с составлением расписания матчей.

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«Это нужно все хорошо продумать. С Кубком России хорошо продумали, он стал лучше, чем был прежде. Стало интереснее», — отметил Непомнящий.