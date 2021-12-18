Тренер Непомнящий высказался о соперниках сборной России в Лиге наций

Бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий высказался о соперниках сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА. Он назвал их «интересными». Об этом сообщила Lenta.ru.

Тренер подчеркнул, что от команды Албании и Израиля можно ожидать чего угодно. По его словам, российской команде будет тяжело играть против этих соперников, а также сборной Исландии, передали NEWS.ru.

«У нашей команды очень интересные соперники, но просто с ними не будет. Израиль и Албания — очень самобытные сборные, от которых можно ожидать чего угодно. Да и исландцы — крепкая боевитая команда, с ними будет сложно», — отметил он.