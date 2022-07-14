Тренер Непомнящий предложил российским клубам отказаться от легионеров

Тренер Валерий Непомнящий считает, что в условиях недопуска российских футболистов в Еврокубки, клубы могут отказаться от легионеров. Об этом сообщило ИА НСН.

Тренер заявил, что вместо этого нужно дать шанс молодым спортсменам из России. По его словам, это может вывести футбол в стране на новый уровень.

«Я бы хотел, чтобы появились шансы у молодых российских игроков, тренеры давали им подниматься до нужного уровня», — заключил Непомнящий.