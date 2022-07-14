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    14 июля 2022, 14:06

    Тренер Непомнящий предложил российским клубам отказаться от легионеров

    Дарья Морозова

    Тренер Валерий Непомнящий считает, что в условиях недопуска российских футболистов в Еврокубки, клубы могут отказаться от легионеров. Об этом сообщило ИА НСН.

    Тренер заявил, что вместо этого нужно дать шанс молодым спортсменам из России. По его словам, это может вывести футбол в стране на новый уровень.

    «Я бы хотел, чтобы появились шансы у молодых российских игроков, тренеры давали им подниматься до нужного уровня», — заключил Непомнящий.