Спорт 06 марта 2023, 20:44 Тренер Непомнящий объяснил, с чем связана низкая посещаемость матчей РПЛ

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Футбольный тренер Валерий Непомнящий обсудил с изданием News.ru низкую посещаемость, которую зафиксировали на матчах Российской премьер-лиги.

Непомнящий выделил два фактора, которые повлияли на малую посещаемость. Первый — это введение так называемого «паспорта болельщика» (Fan ID). Второй — плохая погода.

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«Но в большей степени, мне кажется, Fan ID. Даже в Краснодаре, где более 50 тысяч оформили Fan ID, на трибунах было мало людей», — обратил внимание тренер.

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По его мнению, нужно, чтобы все болельщики имели Fan ID, поскольку забота о безопасности стоит на первом месте.

«Смущает другое: почему в футболе жестко так, а в других видах спорта это необязательно, например в хоккее или баскетболе, — заметил собеседник издания.