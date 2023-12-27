Спорт 27 декабря 2023, 18:01 Тренер Непомнящий назвал непрофессионализм футболистов главной трудностью для тренера из РФ при работе в Китае

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Европейские и российские тренеры при работе в китайских футбольных клубах должны учитывать определенные нюансы. Одним из них является непрофессионализм игроков и отсутствие у них самодисциплины, сообщил тренер Валерий Непомнящий в беседе с НСН.

По его словам, у китайских футболистов нет понимания, что только труд может сделать из простого спортсмена выдающегося игрока. Для того, чтобы китайцы стали чемпионами мира в футболе, должно многое случиться.

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Ранее бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шеньхуа». Непомнящий отметил, что с сожалением отнесся к тому, что тренер сделал выбор не в пользу российского футбола.