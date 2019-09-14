  • Тренер нашел Нурмагомедову достойного соперника

    14 сентября 2019, 21:15

    Алена Макаренко

    Американец Тони Фергюсон — вполне достойный соперник для российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Но вот спарринг-партнер Ислам Махачев представляет для него наибольшую угрозу. Так считает главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес, своим мнением он поделился в ролике YouTube-канала AKA Fight News.
    Тренер нашел Нурмагомедову достойного соперника

    Мендес высоко оценил Фергюсона. Главному тренеру нравится в американце работа локтями и стремление быть лучшим. Тем не менее этот соперник Нурмагомедова — не самый опасный.

    «Кто представляет наибольшую угрозу для Хабиба среди легковесов? Его спарринг-партнер Ислам (Махачев, российский боец UFC — прим.)», — заявил Мендес.

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    Фергюсон расценивается как основной претендент на бой с Нурмагомедовым. Глава UFC пообещал предоставить американцу шанс отобрать у российского бойца титул чемпиона. Фергюсон тоже не против выйти на октагон с Нурмагомедовым.

    Нурмагомедов дважды защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Недавно россиянин сразился с Дастином Порье, эта победа стала 28-й в его карьере.

    Махачев тоже тренируется в AKA и занимается у Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера Хабиба Нурмагомедова. В карьере 27-летнего россиянина числится 18 побед и одно поражение.