Тренер нашел Нурмагомедову достойного соперника

Мендес высоко оценил Фергюсона. Главному тренеру нравится в американце работа локтями и стремление быть лучшим. Тем не менее этот соперник Нурмагомедова — не самый опасный.

«Кто представляет наибольшую угрозу для Хабиба среди легковесов? Его спарринг-партнер Ислам (Махачев, российский боец UFC — прим.)», — заявил Мендес.

Фергюсон расценивается как основной претендент на бой с Нурмагомедовым. Глава UFC пообещал предоставить американцу шанс отобрать у российского бойца титул чемпиона. Фергюсон тоже не против выйти на октагон с Нурмагомедовым.

Нурмагомедов дважды защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Недавно россиянин сразился с Дастином Порье, эта победа стала 28-й в его карьере.

Махачев тоже тренируется в AKA и занимается у Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера Хабиба Нурмагомедова. В карьере 27-летнего россиянина числится 18 побед и одно поражение.