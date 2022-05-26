Тренер Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в Лиги конференций

Тренер футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью растрогался из-за победы своей команды в Лиге конференций. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Sky Sport Italia.

Он отметил, что и дальше хочет тренировать команду. Моуринью уверен, что в будущем она войдет в историю.

«Данная победа с „Ромой“ — особенная. Я остаюсь, я хочу остаться здесь, мы должны узнать, что хотят увидеть дальше владельцы, но я хочу продолжить работу в клубе», — сказал тренер.