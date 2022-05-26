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    26 мая 2022, 17:16

    Тренер Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в Лиги конференций

    Дарья Морозова

    Тренер футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью растрогался из-за победы своей команды в Лиге конференций. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Sky Sport Italia.

    Он отметил, что и дальше хочет тренировать команду. Моуринью уверен, что в будущем она войдет в историю.

    «Данная победа с „Ромой“ — особенная. Я остаюсь, я хочу остаться здесь, мы должны узнать, что хотят увидеть дальше владельцы, но я хочу продолжить работу в клубе», — сказал тренер.