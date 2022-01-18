Тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заявил, что Кирилл Капризов является особенным игроком

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон назвал Кирилла Капризова особенным игроком. Таким образом он прокомментировал прошедшую встречу с «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе НХЛ.

«Кирилл — особенный игрок, и он снова это доказал. Вообще эта тройка Хартмана была особенной для нас, и они сегодня вечером хорошо сделали свою работу. После второго периода нам удалось перегруппироваться. Мы просто играли, стараясь это делать правильно», — процитировала «Политика сегодня» слова наставника.

Эвасон добавил, что его подопечные в матче с «Колорадо» сделали все, на что были способны.

В активе Капризова в сезоне-2021/22 регулярного чемпионата находится 44 очка (16+28).