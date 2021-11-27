Тренер МХК «Динамо» назвал умершего 16-летнего воспитанника светлым и прекрасным парнем

Наставник молодежного хоккейного клуба «Динамо» Ярослав Люзенков не видел в умершем 16-летнем защитнике команды Валентине Р. отрицательных качеств. Он назвал юного спортсмена, который скоропостижно умер в реанимации 27 ноября, светлым парнем.

«Сейчас мне очень сложно что-то говорить. <…> Парень был молодой и очень отзывчивый. Что случилось? Он выполнял свою работу. <…> Не могу сейчас говорить об этом. Я же никогда в нем не видел никаких отрицательных качеств. Светлый и прекрасный парень», — поделился Люзенков эмоциями в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Защитнику МХК «Динамо» Валентину Р. стало плохо во время игры с ЦСКА 21 ноября и он потерял сознание. Его отвезли в больницу и экстренно прооперировали. Врачи шесть дней боролись за жизнь хоккеиста, но спасти его не смогли.

Руководство команды выразило соболезнования семье и близким парня и назвало его смерть трагедией для всего динамовского хоккея.