Тренер «Металлурга» не смог вспомнить Маклеллана

Маклеллан присоединился к команде 12 лет назад в качестве вратаря и пробыл в ее составе шесть недель. Недавно он рассказал об опыте работы в России, сравнив жизнь в стране с тюремным заключением.

Когда Федора Канарейкина попросили прокомментировать слова хоккеиста, тот не смог вспомнить, о ком идет речь.

Советский хоккеист ответил на заявление Маклеллана о невыносимой жизни в России Подробнее

«Я даже его не помню. О чем говорить-то, о ком, я не знаю. Я не помню его», — признался тренер.

По его словам, легионеры в наших клубах не редкость. Их берут, чтобы повысить качество игры, однако ожидания оправдываются не всегда.

«Понятно, что люди есть и недовольные. Каждый видит свое продолжение своей карьеры. <…> Понятно, что уровень жизни в Америке, в Канаде высокий. Это однозначно. Хоккей — это большая индустрия, это большие деньги. Но мне непонятно одно — если люди приезжают в Россию, в общем-то, за хорошие контракты, получают их, они, значит, знают, ради чего они едут сюда. Они, безусловно, получают полную информацию о стране, о Лиге. Но если ты принял приглашение и ты, скажем так, ешь из нашей кормушки, и потом уезжаешь на родину и начинаешь там полемизировать в негативном ключе, то я считаю, что это неправильно», — заявил Канарейкин.