Тренер Медведева рассказал о его отличительной способности

Жиль Сервара назвал главное оружие теннисиста Даниила Медведева, который 12 сентября на Открытом чемпионате США смог победить первую ракетку мира Новака Джоковича. Интервью с тренером опубликовал сайт телеканала «Звезда».

По словам тренера, Медведев способен бороться до конца, даже когда эмоции берут верх. Это качество отличает его от многих других теннисистов.

«Одно из главных качеств Даниила: он ненавидит проигрывать. Во время игры он всегда собран, всегда старается понять, как и что сделать, чтобы победить. То, что отличает его от остальных спортсменов, с которыми я работал, — он продолжает сражаться за победу, несмотря ни на что», — сообщил наставник.

Он добавил, что спортсмен обладает живым умом. Даниил еще с юности понял, что эмоции надо уметь контролировать даже в безнадежных ситуациях.

Даниил Медведев выиграл Открытый чемпионат США, победив первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч длился 2 часа 15 минут и закончился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.