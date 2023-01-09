Спорт 09 января 2023, 22:15 Тренер Мартинес рассказал, останется ли Роналду в сборной Португалии Тренер Мартинес заявил, что даст шанс Роналду остаться в сборной Португалии

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Решить, останется ли футболист Криштиану Роналду в составе сборной Португалии, можно будет только после того, как спортсмен проявит себя во время тренировок и на поле. Таким мнением поделился новый главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Footmercato.

Специалист пояснил, что планирует собрать команду из лучших спортсменов для участия в чемпионате Европы 2024 года. Для этого он оценит игру каждого спортсмена, в том числе и Роналду.

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«Мы дадим возможность каждому игроку и будем с уважением относиться к тем, кто уже является частью сборной. Криштиану — один из них», — отметил тренер.

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