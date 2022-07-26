Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг наказал футболиста за опоздания

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг решил исключить одного из футболистов команды из стартового состава. Об этом написало издание The Sun.

Такие строгие дисциплинарные меры по отношению к одному из игроков наставник применил по причине системных опозданий, сообщила «Политика сегодня».

Имя футболиста, к которому были применены строгие меры, не называется.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» подписало контакт с Эриком тен Хагом до 2025 года.